В Москве открыли первую сеть зарядных станций для компаний по прокату электросамокатов

Первая сеть зарядных станций для компаний, занимающихся прокатом электросамокатов и электровелосипедов, открыта в Москве, говорится в сообщении компании "Техноспарк" (входит в инвестсеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ).

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"Стартап Swapery (входит в группу "Техноспарк") открыл первые станции массовой зарядки батарей электросамокатов и электровелосипедов и начал оказывать услуги по их зарядке для шеринговых операторов. Все мы видим, что с каждым днем самокатов на улицах становится больше, но нередки случаи, когда воспользоваться ими невозможно - разряжены батареи. Цель наших компаний - создать первую независимую зарядную инфраструктуру в Москве",- приводит пресс-служба слова операционного директора Swapery Андрея Коцерубы.

Публичные зарядные станции уже установлены на Ленинском проспекте, в Говорово и Щукино, В сообщении отмечается, что в ближайшие три года будет создана распределенная сеть из 200 зарядных станций по всей Москве.

Пресс-служба приводит данные консалтинговой компании Б1, согласно которым в ближайшие четыре года количество активных пользователей электросамокатов и электровелосипедов вырастет с 10 млн в 2021 году до 28 млн в 2024 году, а в 2026 достигнет 34 млн человек.