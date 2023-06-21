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Исследование: 30% жителей Москвы считают неуместным вопрос о размере зарплаты

Согласно новому исследованию, 30% жителей Москвы считают неуместным вопрос о размере заработной платы. По словам 17% респондентов, спрашивать всех друзей и близких об уровне доходов — можно. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на сервис SuperJob.

Исследование: 30% москвичей считают неуместным вопрос о размере зарплаты
© ТАСС

Как полагают 37% опрошенных, такой вопрос допустимо задавать лишь некоторым из друзей и близких.

Кроме того, 78% состоящих в браке москвичей утверждают, что супруги знают реальный уровень их доходов, а 18% предпочитают скрывать размер зарплаты.

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.

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