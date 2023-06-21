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Пешеходные зоны, остановочные павильоны и скейт-парк: что появится у транспортных объектов в 2023 году

В 2023 году рядом со станциями метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД) появятся новые пешеходные зоны, остановочные павильоны и скейт-парк. Соответствующая новость появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Пешеходные зоны, остановочные павильоны и скейт-парк: что появится у транспортных объектов в 2023 году
© Рамблер

В мэрии рассказали, что на 35 процентов выполнены работы по благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская». Там устанавливают бордюры, меняют фонари и покрытие тротуаров. В районе дома номер 13а по Дмитровскому шоссе планируют организовать видовую зону со скамейками, а на детской площадке у дома 29 на улице Яблочкова появится место для обучения детей ПДД.

Кроме того, на 30 процентов завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к строящейся станции «Яхромская» салатовой ветки метро. На улице 800-летия Москвы планируют обновить шесть детских площадок, каждая из них получит собственную тематику – «Огонь», «Земля», «Воздух», «Дождь», «Ночь», «День».

На 30 процентов выполнены и работы по благоустройству территорий у станции «Поклонная» МЦД-4. Вместо гаражей на Поклонной улице появится место отдыха с дорожками, уличными торшерами, газоном, цветниками и лавочками. На участке вдоль реки Сетунь появится новая прогулочная зона. Через реку проложат пешеходный мост – дополнительный путь к станции МЦД.

Благоустройство рядом с будущей станцией метро «Физтех» завершено на 15 процентов. Неподалеку от станции появится игровая площадка с безопасным резиновым покрытием и теннисными столами, а на улице Летчика Спирина у дома номер два оборудуют модульный скейт-парк с бетонным пулом. Вокруг парка появится зона отдыха с оригинальными навесами и дизайнерскими скамейками в форме капли.

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