Пешеходные зоны, остановочные павильоны и скейт-парк: что появится у транспортных объектов в 2023 году

В 2023 году рядом со станциями метро и Московскими центральными диаметрами (МЦД) появятся новые пешеходные зоны, остановочные павильоны и скейт-парк. Соответствующая новость появилась на официальном сайте мэра Москвы.

В мэрии рассказали, что на 35 процентов выполнены работы по благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская». Там устанавливают бордюры, меняют фонари и покрытие тротуаров. В районе дома номер 13а по Дмитровскому шоссе планируют организовать видовую зону со скамейками, а на детской площадке у дома 29 на улице Яблочкова появится место для обучения детей ПДД.

Кроме того, на 30 процентов завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к строящейся станции «Яхромская» салатовой ветки метро. На улице 800-летия Москвы планируют обновить шесть детских площадок, каждая из них получит собственную тематику – «Огонь», «Земля», «Воздух», «Дождь», «Ночь», «День».

На 30 процентов выполнены и работы по благоустройству территорий у станции «Поклонная» МЦД-4. Вместо гаражей на Поклонной улице появится место отдыха с дорожками, уличными торшерами, газоном, цветниками и лавочками. На участке вдоль реки Сетунь появится новая прогулочная зона. Через реку проложат пешеходный мост – дополнительный путь к станции МЦД.