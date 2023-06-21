В Москве откроются передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг»
Передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг» откроются в Москве 23 июня. Услуги будут предоставляться бесплатно.
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
На первичном приёме у ветеринара можно будет получить консультации по содержанию и кормлению собак. Животные смогут пройти процедуры по стрижке, санации наружного слухового прохода, чистке ушей.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал об основных правилах для социализации щенка.