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В Москве откроются передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг»

Передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг» откроются в Москве 23 июня. Услуги будут предоставляться бесплатно.

В Москве откроются передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг»
© М. Денисова / mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На первичном приёме у ветеринара можно будет получить консультации по содержанию и кормлению собак. Животные смогут пройти процедуры по стрижке, санации наружного слухового прохода, чистке ушей.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал об основных правилах для социализации щенка.

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