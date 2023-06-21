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В Москве в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию учебный корпус на 400 мест

Возведение монолитных конструкций учебного корпуса завершили в московском районе Преображенское, ввести его в эксплуатацию планируют в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

В Москве в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию учебный корпус на 400 мест
© РИА Новости

"Завершено возведение монолитных конструкций учебного корпуса на 400 мест на 2-й Пугачевской улице. Производится устройство внутренних стен и перегородок. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2024 году", - сказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что учебный корпус расположится по адресу: район Преображенское, 2-я Пугачевская улица, д.12 А. Общая площадь школы - около 10 тыс. кв. м. Высота здания составит четыре этажа. Помимо учебных классов, в корпусе предусмотрены столовая, актовый зал на 240 мест с трибунами, спортивный блок, включающий спортзал с возможностью трансформации на 2 зала, с раздевалками и душевыми, медицинские кабинеты, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, робо-класс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон.

Учебный корпус будет оформлен в оранжево-белых тонах. Из основного объема здания будут выделяться помещения спортивного зала и лестниц.

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