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Сергей Собянин: «Все социальные обязательства и планы развития Москвы будут выполнены»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все социальные обязательства и планы развития города будут выполнены. Об этом он рассказал в беседе с «КП».

Сергей Собянин: «Все социальные обязательства и планы развития Москвы будут выполнены»
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

По словам главы города, доходы столичного бюджета растут.

— На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5 процента. По факту идем с ростом доходов на 6–7 процентов. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены, — отметил Собянин в интервью.

Российская столица смогла закрыть все планы по доходам в бюджет, несмотря на антироссийские санкции, которые продолжает накладывать Запад, сообщил столичный мэр.

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