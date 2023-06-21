Сергей Собянин: «Все социальные обязательства и планы развития Москвы будут выполнены»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все социальные обязательства и планы развития города будут выполнены. Об этом он рассказал в беседе с «КП».
По словам главы города, доходы столичного бюджета растут.
— На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5 процента. По факту идем с ростом доходов на 6–7 процентов. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены, — отметил Собянин в интервью.
Российская столица смогла закрыть все планы по доходам в бюджет, несмотря на антироссийские санкции, которые продолжает накладывать Запад, сообщил столичный мэр.