Сергей Собянин: «Все социальные обязательства и планы развития Москвы будут выполнены»

— На этот год мы заложили в бюджет рост на 4,5 процента. По факту идем с ростом доходов на 6–7 процентов. Это не повод расслабляться, но и чрезмерно волноваться тоже не стоит. Бюджет в Москве крепкий. Все социальные обязательства и планы развития будут выполнены, — отметил Собянин в интервью.