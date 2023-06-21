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Андрей Бочкарев: В Москве с начала года сдали в эксплуатацию 26 объектов образования

С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 26 образовательных объектов. Их общая площадь превышает 200 тысяч квадратных метров. Об этом в среду, 21 июня, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев: в Москве с начала года сдали в эксплуатацию 26 объектов образования
© Вечерняя Москва

— Развитие социальной инфраструктуры вне зависимости от внешних факторов продолжает находиться в числе приоритетов столичной градостроительной политики. Сразу в семи округах Москвы с начала года сданы 26 общеобразовательных и дошкольных учреждений более чем на 11 тысяч мест, — сказал он.

При этом 15 детских садов и девять школ построены за счет внебюджетных источников. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, всем строящимся и готовящимся к вводу образовательным объектам уделяется повышенное внимание.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в различных районах столицы построят новые социальные объекты. В Измайлове построят учебный корпус на 1500 мест — в нем разместят школу и детский сад.

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