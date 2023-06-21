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Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичной транспортной системы. В частности, он напомнил, что в марте 2023 года было открыто полноценное движение поездов по Большой кольцевой линии метро, а осенью поедут третий и четвёртый диаметры МЦД.

Собянин рассказал о развитии транспортной системы Москвы
© ТАСС

«Построены дополнительные железнодорожные пути, новые станции, пересадки на метро, подготовлен новый подвижной состав, системы управлением движением. Проложены соединительные ветки, чтобы из разрозненных радиальных направлений получились полноценные диаметры из Зеленограда в Раменское (МЦД-3) и из Апрелевки в Железнодорожный (МЦД-4)», — заявил Собянин в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, частично реконструкция станций и развитие сопутствующей инфраструктуры будут продолжены и после запуска диаметров, как было и в случае с МЦД-1 и МЦД-2.

«Но с самого начала на МЦД-3 и МЦД-4 будет работать московская билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК», — уточнил мэр.

Кроме того, отметил Собянин, в этом году будет выполнено обещание, данное жителям района Северный: у них откроют полноценную линию метро.

«Поработать пришлось немало. Сначала реконструировали Дмитровское шоссе, затем запустили МЦД-1. И в этом году завершаем строительство трёх станций метро — «Яхромской», «Лианозово» и «Физтех» — на Люблинско-Дмитровской ветке», — сообщил он.

Как напомнил мэр, метро также придёт во Внуково.

«Перспектива — три новых радиуса. Троицкая ветка на юго-западе, Рублёво-Архангельская — на северо-западе и Бирюлёвская — на юге», — сказал Собянин.

Он добавил, что также планируется построить несколько новых станций на действующих линиях.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин сообщил, что для Большой кольцевой линии (БКЛ) и радиальных станций метро построят три электродепо.

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