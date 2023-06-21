Школа на 725 мест появится в поселении Сосенском

В поселении Сосенском Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) началось строительство школы на 750 мест. Об этом в среду, 21 июня, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новый образовательный объект появится по адресу проспект Куприна, земельный участок 30/9. В данный момент ведутся работы нулевого цикла.

— Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся медицинский блок, пищеблок, столовая для младшей, средней и старшей школы с зонированием, многосветное пространство с функцией актового зала, а также многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной хранения и выдачи книг, — рассказал Левкин.

На втором этаже планируется обустроить два трансформируемых спортзала и помещения для младшеклассников. В свою очередь на третьем уровне разместятся библиотечный центр, IT-полигон и специализированные классы, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики города Москвы.