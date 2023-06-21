Сергей Собянин пообещал открыть полноценную линию метро в районе Северный в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что уже в 2023 году в городе полностью откроется Люблинско-Дмитровская линия метро, ее строительство крайне важно для Северного района.
Специалисты достраивают три станции: «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».
— Когда еще в конце нулевых годов стоял в пробках на Дмитровском шоссе, меня всегда поражал этот район. Огромные многоэтажки, никаких перспектив для улучшения транспортной ситуации. Мне кажется, что люди там даже не верили, что что-то может измениться, — пояснил Сергей Собянин в интервью «КП».
Чтобы ситуация оказалась разрешенной, власти Москвы проделали большую работу. Сначала они провели реконструкцию Дмитровского шоссе. Потом запустили МЦД-1. Сделать район еще более транспортно доступным поможет Люблинско-Дмитровская линия метро, добавил глава города.
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