Собянин пообещал открыть полноценную линию метро в районе Северный

— Когда еще в конце нулевых годов стоял в пробках на Дмитровском шоссе, меня всегда поражал этот район. Огромные многоэтажки, никаких перспектив для улучшения транспортной ситуации. Мне кажется, что люди там даже не верили, что что-то может измениться, — пояснил Сергей Собянин в интервью «КП».