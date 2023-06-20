Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на выходных
На грядущих выходных, с 23 по 25 июня, в Москве ожидается переменчивая погода. Об этом в беседе с RT рассказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
«Сегодня и завтра будет прохладнее плюс 24-25 градуса, потом до плюс 27-29 градусов в пятницу. С пятницы на субботу пройдет циклон. После прохождения фронта чуть понизится, температура будет выше нормы, около нормы», — сказал он.
По словам Цыганкова, несмотря на перепады в Москве будет тепло. При этом в пятницу ожидаются небольшие осадки, а в ночь на воскресенье грозы.
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