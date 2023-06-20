Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на выходных

«Сегодня и завтра будет прохладнее плюс 24-25 градуса, потом до плюс 27-29 градусов в пятницу. С пятницы на субботу пройдет циклон. После прохождения фронта чуть понизится, температура будет выше нормы, около нормы», — сказал он.