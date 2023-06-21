Собянин объявил о бесплатном проезде на первом маршруте речного транспорта до 23 июня

Прокатиться на первом маршруте речного транспорта в Москве до 23 июня можно будет бесплатно. Зайти на судно можно по "Тройке", банковской карте и биометрии, но деньги при этом списывать не будут. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

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"Между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной теперь будет круглый год ходить инновационный водный транспорт, - отметил градоначальник. - На маршруте длиной 6,5 км - 8 электросудов, назвали их в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Каждое вмещает до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан".

Старт движению судов дал президент страны Владимир Путин. В речных трамваях есть USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов. По словам Собянина, пассажиры благодаря новому виду транспорта смогут добираться от Киевского вокзала до "Москвы-Сити" без пересадок всего за 20 минут.

Второй маршрут "Автозаводский мост - Печатники" планируется запустить до конца года, его протяженность составит 13 километров.

"В итоге поездки станут еще удобнее для жителей 18 районов столицы - это порядка 1,5 млн человек. К тому же использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию в городе", - подчеркнул мэр.