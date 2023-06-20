Путин и Собянин дали старт движению первых речных электросудов в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт запуску первых электрических речных трамвайчиков на столичном Северном речном вокзале. Об этом сообщает ТАСС.

«В добрый час, в добрый путь», — сказал Путин и первый трамвайчик начал движение по Москве-реке с причала от Киевского вокзала.

Услышав звук запуска суда, Собянин заявил, что он «гудит, как настоящий». Путин в ответ сказал, что «он и есть настоящий».

Трамвайчик пройдет от Киевского вокзала до причала на Шелепихинской набережкой у жилого комплекса «Сердце столицы». Длина маршрута составит более 6,5 километров.