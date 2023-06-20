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Собянин сообщил, что в Москве планируют создать верфь

Строительство верфи запланировано в столице. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о планах строительства в Москве верфи
© РИА Новости

Также во вторник была запущена первая очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута - более 6,5 км.

"Планируем создать верфь в Москве, которая обеспечила [бы] судами не только Москву-реку, но и другие маршруты", - сказал Собянин при посещении Северного речного вокзала с президентом РФ Владимиром Путиным.

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