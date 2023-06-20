Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о принятии решения о комплексном развитии части промышленной зоны «Калибр».
«Приняли решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр» в Останкинском районе. Реорганизуем территорию площадью 9,01 га, расположенную рядом с пересечением ул. Шереметьевская, Новомосковская и путей Октябрьской железной дороги», - написал Собянин.
Он уточнил, что вместо автосервисов и неиспользуемых складов будут построены современный жилой комплекс для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения. Также будут возведены детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано около 900 рабочих мест.
«Продолжаем работу по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Присвоили статус технопарка производственной площадке «Калибр-Техно» на ул. Годовикова», - добавил мэр.
По его словам, резиденты «Калибр-Техно» работают в ИТ-сфере, а еще на территории технопарка находятся центры обработки данных, прототипирования и сертификации.
«Особый статус дает возможность получить различные налоговые льготы и снизить ставку арендной платы за землю. В Москве сейчас действует 52 технопарка, в том числе реализуется семь инвестиционных приоритетных проектов по их созданию. На этих площадках работают больше 2 тыс. компаний и создано свыше 70 тыс. рабочих мест», - заключил мэр.
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