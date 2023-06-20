Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр»

«Приняли решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр» в Останкинском районе. Реорганизуем территорию площадью 9,01 га, расположенную рядом с пересечением ул. Шереметьевская, Новомосковская и путей Октябрьской железной дороги», - написал Собянин.

Он уточнил, что вместо автосервисов и неиспользуемых складов будут построены современный жилой комплекс для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения. Также будут возведены детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано около 900 рабочих мест.