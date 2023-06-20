Москвичей предупредили о резком похолодании в самую короткую ночь года
Жителей Москвы ждет понижение температуры до + 5 в самую короткую ночь в году. Об этом заявила в своем Telegram-канале главный специалист Метеобюро столицы Татьяна Позднякова.
«Утром 20 июня небо над столичным регионом украсили белые барашки высоко-кучевых облаков. Это сказалась близость холодного атмосферного фронта. Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте 1,5 километра температура воздуха понизится до + 5 градусов», - отметила она.
По словам метеоролога, понижение температуры до +5 можно ожидать и «в приземном слое воздуха», что близко «к рекордно низкой для этих чисел июня».
При этом ситуация должна измениться к 22 июня и «с первых дней астрономического лета» в Москве потеплеет.
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