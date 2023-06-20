На севере Москвы до конца года откроется 12 поликлиник

Все медицинские учреждения ремонтируют по новому московскому стандарту.

В районах Бескудниковский, Аэропорт и Коптево приведут в порядок по две поликлиники, в Тимирязевском, Левобережном, Западном Дегунине, Ховрине, Хорошёвском и Войковском — по одной.

В рамках капитального ремонта в зданиях заменят все инженерные системы, оборудуют новые системы вентиляции и кондиционирования, выполнят отделку помещений, установят новое оборудование. Территории рядом с поликлиниками благоустроят. Там проведут озеленение, сделают дорожки, установят лавочки, для детей, где это возможно, обустроят площадки.