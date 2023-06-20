Московские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по химии имени аль-Бируни
В Узбекистане прошла Международная олимпиада по химии имени аль-Бируни. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в нем приняли участие команды из 15 стран. Московские школьники завоевали четыре медали.
Золото олимпиады выиграл Расул Эфендиев из Центра педагогического мастерства (ЦМП), серебро получили Кирилл Михолап из школы имени Маршала В.И. Чуйкова и Глеб Микрюков из ЦМП, а бронзу — Сергей Талалаев, который учится в физико-математической школе № 2007.
Соревнования проходили в два тура. Во время первого школьники должны были выполнить письменную работу, которая состояла из пяти заданий. В рамках второго участники демонстрировали свои практические знания в химии – в лабораторных условиях. Сами задания были подобраны методистами олимпиады из разных разделов — от органической и неорганической химии до физической и аналитической.
Золотой призер Расул Эфендиев рассказал, что занимается химией с восьмого класса. Для него она объединяет сразу три любимые науки — математику, биологию и физику. Олимпиады школьник считает отличной возможностью начать свою работу в науке, поскольку они помогают развить логическое мышление, скорость принятия решений и внимательность.
В соревнованиях были представлены команды из России, Белоруссии, Омана, Алжира, Азербайджана, Индии, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Грузии, Бразилии, Вьетнама, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Сама олимпиада носит название средневекового ученого-энциклопедиста и мыслителя аль-Бируни, который работал на территории современного Узбекистана и владел почти всеми науками своей эпохи.