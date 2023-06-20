Московские школьники завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по химии имени аль-Бируни

В Узбекистане прошла Международная олимпиада по химии имени аль-Бируни. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, в нем приняли участие команды из 15 стран. Московские школьники завоевали четыре медали.

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Золото олимпиады выиграл Расул Эфендиев из Центра педагогического мастерства (ЦМП), серебро получили Кирилл Михолап из школы имени Маршала В.И. Чуйкова и Глеб Микрюков из ЦМП, а бронзу — Сергей Талалаев, который учится в физико-математической школе № 2007.

Соревнования проходили в два тура. Во время первого школьники должны были выполнить письменную работу, которая состояла из пяти заданий. В рамках второго участники демонстрировали свои практические знания в химии – в лабораторных условиях. Сами задания были подобраны методистами олимпиады из разных разделов — от органической и неорганической химии до физической и аналитической.

Золотой призер Расул Эфендиев рассказал, что занимается химией с восьмого класса. Для него она объединяет сразу три любимые науки — математику, биологию и физику. Олимпиады школьник считает отличной возможностью начать свою работу в науке, поскольку они помогают развить логическое мышление, скорость принятия решений и внимательность.