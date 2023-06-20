Вильфанд сообщил о ливнях и сильном ветре в Москве в пятницу

«Несколько изменился прогноз, выпущенный ранее. Первоначальные расчеты показывали, что к концу недели в Москве будет значительное повышение температуры, но нынешние прогнозы показывают, что нет. В пятницу, 23 июня к Москве будет приближаться циклон, будет облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, но при облачности высокие ночные температуры - плюс 13-15. Но и днем будет облачно, солнца почти не будет, поэтому днем температура понизится до плюс 20-22 градусов. Нужно также предупредить, что 23 июня в Москве местами будет сильный дождь и западный ветер с порывами до 17 м/с», - сказал Вильфанд.