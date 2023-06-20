Вильфанд сообщил о ливнях и сильном ветре в Москве в пятницу

Ливни и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу - Вильфанд
В пятницу, 23 июня, в столице прогнозируются сильный дождь и порывы ветра до 17 м/с, существенного повышения температуры пока не будет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Несколько изменился прогноз, выпущенный ранее. Первоначальные расчеты показывали, что к концу недели в Москве будет значительное повышение температуры, но нынешние прогнозы показывают, что нет. В пятницу, 23 июня к Москве будет приближаться циклон, будет облачно с прояснениями, ночью кратковременный дождь, но при облачности высокие ночные температуры - плюс 13-15. Но и днем будет облачно, солнца почти не будет, поэтому днем температура понизится до плюс 20-22 градусов. Нужно также предупредить, что 23 июня в Москве местами будет сильный дождь и западный ветер с порывами до 17 м/с», - сказал Вильфанд.
Как отметил синоптик, с начала июня в Москве выпало мало осадков.
«Поэтому мы ждем дождей, в том числе сильных», - пояснил он.
Вильфанд уточнил, что в предстоящие выходные ночи будут теплыми, дневные температуры также будут соответствовать климатической норме.
«Ночь на субботу будет теплая, плюс 10-15, дождь только кратковременный, а днем солнышко, переменная облачность, плюс 20-24 градуса. И 25 июня, в воскресенье, тоже комфортная погода, полностью соответствующая норме, плюс 9-14 ночью и плюс 20-24 днем, преимущественно без осадков», - заключил он.