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Завершен капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капремонт Павелецкой набережной на юге столицы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Завершен капитальный ремонт Павелецкой набережной в Москве
© РИА Новости

«Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами», - сказал Бирюков.

Во время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной не ограничивали, для пешеходов были организованы удобные и безопасные проходы, подчеркнул заммэра.

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