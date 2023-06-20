Завершен капитальный ремонт Павелецкой набережной в Москве

Завершен капитальный ремонт Павелецкой набережной на юге Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили капремонт Павелецкой набережной на юге столицы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами», - сказал Бирюков.
Во время ремонта движение транспорта по Павелецкой набережной не ограничивали, для пешеходов были организованы удобные и безопасные проходы, подчеркнул заммэра.