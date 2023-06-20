Завершен капитальный ремонт Павелецкой набережной в Москве

«Содержанию набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году обновили Павелецкую набережную. Капремонт сооружения был необходим из-за разрушения гранитной облицовки и необходимости замены швов между плитами», - сказал Бирюков.