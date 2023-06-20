В Москве с 2019 года трудоустроили более 470 тыс. человек

"За последние несколько лет с момента модернизации в 2019 году было трудоустроено более 470 тыс. человек. В этап пандемии, когда уровень безработицы был пиковым и в Москве было 224 тыс. безработных, наша задача была работать на трудоустройство отдельного человека. Было встроено целевое сопровождение каждого соискателя любой категории. Сегодня, когда на рынке столько предложений, нам нужно идти и от запроса самого рынка", - сказал Тарасов.