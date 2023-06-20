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В Москве с 2019 года трудоустроили более 470 тыс. человек

Более 470 тыс. человек трудоустроили в Москве с 2019 года, сейчас на каждого соискателя приходится более 15 предложений. Об этом журналистам сообщил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов во вторник.

В Москве с 2019 года трудоустроили более 470 тыс. человек
© РИА Новости

"За последние несколько лет с момента модернизации в 2019 году было трудоустроено более 470 тыс. человек. В этап пандемии, когда уровень безработицы был пиковым и в Москве было 224 тыс. безработных, наша задача была работать на трудоустройство отдельного человека. Было встроено целевое сопровождение каждого соискателя любой категории. Сегодня, когда на рынке столько предложений, нам нужно идти и от запроса самого рынка", - сказал Тарасов.

Он добавил, что каждый день появляются новые работодатели и вакансии. На сегодняшний день служба занятости является крупнейшим кадровым оператором.

"Можно уверенно говорить, что мы эксперты на рынке труда. Благодаря вызовам, которые были в последние годы, нам это дало возможность быть крайне уверенными, адаптивными к конкретным ситуациям, происходящим на рынке труда", - подчеркнул директор.

Тарасов напомнил, что на сегодняшний день в Москве достаточно низкий уровень безработицы. Сейчас в Москве более 26 тыс. безработных.

"Если говорить о вакансиях, то на сегодня их более 400 тыс. На каждого безработного это более 15 предложений о работе. Предложения разного уровня - для тех, кто впервые ищет, кто хочет поменять", - уточнил он.

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