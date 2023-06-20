Красную площадь закроют для посетителей 24 июня

Красная площадь и Мавзолей Ленина не будут доступны для посетителей 24 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСО РФ.
"24 июня допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", – сообщается в публикации.
Ранее стало известно, что на 24 июня в Парке Горького запланирован традиционный праздник выпускников.
Как отметил Сергей Собянин, попасть в этот день в парк смогут только выпускники и их сопровождающие. Для них подготовлена большая программа. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.
Праздник начнется в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом.