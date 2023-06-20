Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов «Здоровая Москва»

Около 70 тысяч человек прошли бесплатные обследования в павильонах «Здоровая Москва», которые были открыты месяц назад. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале.

«Ранняя диагностика предотвратит развитие многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы или сахарного диабета. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут пройти дополнительные исследования. В павильонах, открытых в городских парках, можно пройти бесплатные обследования без предварительной записи», — рассказал мэр.

Он отметил, что проект «Здоровая Москва» набирает популярность с каждым годом.

«Формируется культура следить за своим здоровьем: многие москвичи регулярно проходят диспансеризацию. Это можно делать по пути на работу, гуляя в парке с детьми, перед занятиями спортом», — написал Сергей Собянин.