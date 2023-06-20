Розовое дымное дерево расцвело в "Аптекарском огороде" в Москве

Розовое дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде»
В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвела скумпия обыкновенная, которую называют дымным деревом. Об этом сообщает пресс-служба сада.
«Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала можно в течение месяца. Площадка перед этим растением - излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных», - говорится в сообщении.
Скумпия вырастает в высоту до 7 м, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живет до 100 лет, добавили в пресс-службе.