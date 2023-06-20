Розовое дымное дерево расцвело в "Аптекарском огороде" в Москве

«Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала можно в течение месяца. Площадка перед этим растением - излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных», - говорится в сообщении.