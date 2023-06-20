В 19 парках Москвы улучшили скорость мобильного интернета

"С увеличением теплых дней в столице мы наблюдаем рост трафика в популярных местах для прогулок и в первую очередь это, конечно, парки, как в центре, так и в спальных районах. Мы заранее подготовили свою сеть к повышенным нагрузкам, чтобы наши клиенты оставались на связи, делились фотографиями с друзьями, могли дозвониться ребенку или просто имели возможность послушать любимую музыку или подкаст на прогулке", – заявил технический директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Виктор Емелин.