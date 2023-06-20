В Новой Москве произошел пожар в доме, который атаковал украинский БПЛА
В многоэтажном доме в Новой Москве на улице Атласова, который атаковал украинский беспилотник, произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации Telegram-канала, возгорание произошло в квартире на 21 этаже.
"Возгорание произошло от свечи, пока женщина в квартире на 21 этаже принимала душ. Её спасли. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что многоквартирные дома, в которые попали беспилотники, были дополнительно обследованы на предмет возможных скрытых повреждений.
Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.
Представитель спецслужб отметил, что по внешним признакам следов пожара обнаружено не было.