Сергей Собянин рассказал о самых ярких парках ТиНАО

С 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах было обустроено более 30 парков. О наиболее ярких и интересных проектах, которые радуют местных жителей и привлекают туристов, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

© Mos.ru

«Жить рядом с парком — значит иметь возможность выйти прогуляться вечером после работы. В любое время заниматься спортом. Хорошо и с пользой проводить выходные. Воспитать в детях любовь к живой природе. И просто радоваться виду из окна.



Новая Москва с ее огромными природными территориями предоставляет миллионам людей возможность исполнить эту мечту. Но, чтобы эта мечта стала реальностью, необходима большая и системная работа», — написал Мэр Москвы.

Видео дня

Историко-мемориальный парк «Редут 1812 года» расположен в поселении Краснопахорском. Его открыли в честь празднования 210-летия победы в Отечественной войне 1812 года. В центре парка находится оборонительный редут, сохранившийся со времен сражений с войсками Наполеона. Возведение этого земляного укрепления было частью Тарутинского марш-маневра, блестяще проведенного фельдмаршалом Михаилом Кутузовым. Построенный по всем правилам военно-инженерной науки тех лет редут помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы. Сегодня на его южной границе есть смотровая площадка, которая пользуется большой популярностью у отдыхающих.

На центральной аллее парка установлены колонны с бюстами героев Отечественной войны 1812 года. Вдоль земляного вала проложен экскурсионный маршрут. Прогулочные тропинки украшают деревянные мостики, выполненные в традициях парковой архитектуры начала XIX века.

Парк «Красная Пахра» — это отличное и удобное место для занятий спортом. Здесь оборудованы две универсальные площадки для волейбола и баскетбола, атлетическая площадка и площадка для пляжного волейбола, воркаут-зона, теннисные корты, футбольное поле и роллердром. В парке есть пешеходные и велодорожки, а также шахматные столы. Для юных посетителей обустроили три современные детские игровые зоны. В парке регулярно проводятся спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия.

Парк «Филатов луг» в поселении Московский располагается рядом с жилой застройкой и неподалеку от одноименной станции Сокольнической линии метро. Его площадь — около 30 гектаров.

«В ходе бережного благоустройства сохранили зеленый массив — родной дом для зверей и птиц, включая таких красавцев, как большой пестрый дятел. И при этом создали комфортное пространство для активного и тихого отдыха жителей Московского, а также удобную дорогу к станции метро», — отметил Сергей Собянин.

Жилые районы с новой станцией «Филатов Луг» связывает велопешеходный маршрут протяженностью 3,1 километра. В его начале и конце есть прокат велосипедов. Рядом с метро обустроена бесплатная велопарковка на 56 мест.

В парке проложили максимально удобную сеть прогулочных тропинок из деревянного настила и бетонной плитки. На беговой дорожке использовали терравей — прочное пористое покрытие, пропускающее воду. На детских площадках есть качели, карусели, канатные комплексы и развивающее оборудование. Некоторые их элементы выполнены в экостиле — из дерева. Другие площадки сделаны в виде футуристических комплексов с металлическими горками-трубами.

Для любителей спорта в парке есть футбольное поле, волейбольная площадка, зоны для силовых и кардиоупражнений и другие элементы.

По парку проходит экотропа, которую украшают перголы. Также на ней есть смотровые площадки.

В поселении Десеновском расположен экопарк «Природный». Здесь есть несколько разнообразных зон отдыха, объединенных между собою пешеходными дорожками и живописными мостами через реку Десну.

Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь. Теперь для прогулок и отдыха есть благоустроенная набережная с качелями и перголами, шезлонгами и точками для пикника. Для детей разного возраста обустроены игровые площадки. Есть футбольное поле, скейт-парк, площадки для фитнеса и воркаута. Построены удобные спуски к реке и смотровые площадки.

Кроме того, в парке высадили более 500 деревьев и кустарников. Территорию освещают энергоэффективные фонари.

Парк «Рассказовка» находится в поселении Внуковском. Он расположен в одноименной деревне недалеко от знаменитого дачного поселка писателей Переделкино. К парку ведет улица Анны Ахматовой, а входную арку украшают портрет поэтессы и строки из ее стихотворения. Другой вход тоже выдержан в поэтическом стиле: посетителей встречает портрет Бориса Пастернака, улица которого находится всего в нескольких сотнях метров от парка.

«Парк — раздолье для детворы. Если вы своего ребенка потеряли из виду, то можете смело идти к полосе препятствий. Ваше сокровище непременно там — в самом притягательном месте для активных игр», — рассказал Мэр Москвы.

В тени хвойных и лиственных деревьев можно покататься на велосипедах и самокатах, отдохнуть в необычных беседках, покормить белок и понаблюдать за лесными обитателями.

Зимой по всем прогулочным дорожкам проходят лыжные маршруты.

В поселении Филимонковском находится парк «Марьинский ручей» — комфортное пространство у воды.

Здесь проложены дорожки-тропинки из различных видов покрытия, в том числе из экоматериалов — гранитного отсева и натурального камня. В большом игровом комплексе для детей оборудованы горки и лесенки. Все желающие могут покачаться на качелях высотой пять метров.

Для любителей активного отдыха в парке оборудовали памп-трек, площадки для воркаута, установили столы для пинг-понга и проложили велодорожку.

Также восстановили исторические границы русла Марьинского ручья — провели его расчистку и углубление, укрепили берега, капитально отремонтировали инженерные сооружения для пропуска воды. Через ручей построили пешеходный мост, который очень востребован жителями расположенного поблизости жилого комплекса.

В рамках совместного проекта России и Китая по реставрации главного дома усадьбы Старо-Никольское в поселении Первомайском в 2016 году был благоустроен прилегающий парк. Памятник архитектуры знаменит тем, что здесь в 1928 году проходил VI съезд Коммунистической партии Китая (КПК), сыгравший большую роль в истории Китайской Народной Республики (КНР). Сейчас в главном доме размещается Музей VI съезда КПК — одна их популярных точек на туристической карте Москвы.

В парке восстановили пешеходный мост с тремя арочными проемами. Лестницы с его обеих сторон облицевали гранитной плиткой. А за мостом протекает ручей, взятый в каменное русло с габионными подпорными стенками.

В парке есть зоны отдыха с беседками, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки. При благоустройстве сохранили исторический облик усадьбы с въездными воротами и частью каменного забора.

Детский парк в поселении Роговском был разбит на месте бывшего пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной.

Во время работ по благоустройству привели в порядок береговую линию реки, обустроили деревянный настил и спуски к родникам, а также проложили велодорожки, поставили беседки с удобными лавочками и большие качели.

Для любителей активного отдыха в парке есть поле для мини-футбола с искусственным покрытием, рампа для скейтбординга и воркаут-площадка. Для детей оборудованы игровые площадки с травмобезопасным покрытием.

Территория парка украшена декоративными топиарными фигурами в виде животных и растений. Дополнительно здесь высадили гортензии, боярышник, барбарис, спирею, кизильник, многолетние цветы, а также разбили газон.