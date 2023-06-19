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Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности 20–22 июня

С 20 по 22 июня в столичном регионе объявлена высокая пожарная опасность на фоне сухой и жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте МЧС России по городу.

Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности 20–22 июня
© телеграм-канал "ГУ МЧС России по городу Москве"

"По информации синоптиков "Росгидромета", в период с 20 по 22 июня в городе Москве сохранится высокая пожарная опасность 4 класса", – предупредили в ведомстве.

Жителям и гостям столицы рекомендовали соблюдать требования пожарной безопасности, а также исключить обращение с открытым огнем.

В случае возникновения опасности следует позвонить по телефону 101 или по единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

Ранее посещение подмосковных лесов ограничили по 19 июня из-за высокой пожарной опасности на фоне жаркой погоды. Исключения составили Клинское, Бородинское и Егорьевское лесничества, где ситуация с пожароопасностью менее критичная.

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