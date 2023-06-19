Здание детского сада ввели в эксплуатацию в районе Соколиная Гора

Здание детского сада в районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию. Оно располагается на Мироновской улице, дом 46А, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

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По его словам, детсад рассчитан на 125 детей. В здании три этажа. В нем будут размещаться 5 групп. Также внутри сделают музыкальный и физкультурный залы, где для детей будут проводить спортивные и музыкальные занятия, а также занятия по дополнительному образованию.

"Это уже второй детский сад, введенный в эксплуатацию в Восточном округе Москвы, с начала этого года. В марте был введен детский сад на Ветлужской улице в районе Косино-Ухтомский", – напомнил руководитель департамента.

До этого специалисты завершили возведение монолитных конструкций учебного корпуса в районе Чертаново Северное на юге Москвы. Объект рассчитан на 300 детей. Проектом предусмотрено возведение здания переменной этажности. В школе будут находиться учебные кабинеты, актовый зал на 180 мест, а также обеденный зал с пищеблоком.