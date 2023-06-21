В ремонт высотки МГУ в Москве вложат более 1,7 миллиарда рублей

Более 1,7 миллиарда рублей будет вложено в ближайший год в капитальный ремонт с реставрацией трех этажей главного корпуса МГУ в Москве, следует из данных портала госзакупок.

Согласно данным портала, публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" заключает контракт на 1,720 миллиарда рублей (включая НДС) с ООО "Артстройтехнология" на капитальный ремонт с реставрацией трех этажей главного корпуса МГУ. На данный момент документ находится на этапе подписания поставщиком.

Видео дня

Ранее Единый заказчик провел соответствующий тендер.

"В объем работ по капитальному ремонту входят 7, 12, 22 этажи главного здания МГУ", - говорится в материалах закупки. Отмечается, что площадь седьмого этажа - 1539,7 квадратных метра, 12-ого этажа - 2068,7 квадратных метра, 22-ого этажа - 1608,1 квадратных метра.

Согласно документации, подрядчику предстоит капитальный ремонт этажа и помещений на нем, включая коммунальные системы, а также реставрация лепного декора интерьеров, деревянных панелей, дверей, напольного покрытия, стационарной мебели. Этажи также приспособят для маломобильных групп населения.

Работы должны быть проведены в течение 365 календарных дней с даты заключения контракта, полной сдачи работ заказчик ожидает 24 августа 2024 года.

В декабре 2022 года гендиректор Единого заказчика в сфере строительства Карен Оганесян рассказал журналистам, что ремонт главного корпуса МГУ начнется в 2023 году. Он отметил, что ремонт будет поэтапным: процесс сдачи в эксплуатацию будет осуществляться этажами, весь капитальный ремонт может занять пять-семь лет по причине необходимости согласования переселения студентов и сотрудников, так как работы будут вестись в функционирующем учреждении.

Университетский комплекс Московского государственного университета расположен на Воробьевых горах, занимает 167,43 гектара. Постройками занято 9,1 гектара, остальное - зеленая зона: парки, скверы, бульвары, озелененные зоны.