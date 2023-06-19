В Москве открылась выставка детских работ «Наследие моего района»
В центре столицы открылась выставка работ победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Она проходит на Рождественском бульваре, заявила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.
Ознакомиться с работами можно будет до 22 июня. По словам заместителя градоначальника, выставка детских рисунков на бульварах стала хорошей традицией. Сергунина напомнила о том, что мероприятие проходит уже в четвертый раз.
«В этом году можно увидеть 36 работ. Это город глазами подрастающего поколения со старинными зданиями, усадьбами, набережными, скверами, парками», — отметила она.
В частности, участница Арина Круташова представила рисунок, на котором изображен внутренний дворик художественной школы в Хамовниках. Алина Корабельникова — другая участница конкурса — представила Северный речной вокзал. Картина Дарьи Кузеневой погружает зрителей в вечернюю атмосферу Войковского района. Один из разделов экспозиции посвятили победителям в специальных номинациях.
Ежегодный конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проводит столичный Департамент культурного наследия.