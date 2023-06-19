В Москве завершили реставрацию двухсотлетнего деревянного дома

Дом был построен в 1818 году в Долгом переулке - сейчас это улица Бурденко - для коллежского асессора, директора чертежного отдела Межевой канцелярии Гавриила Палибина. И на протяжении почти всей своей истории - до начала 1980-х - оставался жилым.

© Дом Палибина в Москве: было и стало. / sobyanin.ru

Сменявшие друг друга семьи часто проводили перепланировку: в деревянном строении это сделать проще всего. Особенно дому досталось от жильцов периода коммунального заселения. Затем с 1987 года в доме находился музей Государственного научно-исследовательского института реставрации.

- После завершения реставрации здесь разместился выставочный зал Фонда Святого Архангела Михаила и творческие мастерские, - говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. - Полюбоваться интерьерами этого образцового московского особняка теперь можно в течение всего года на экскурсиях, организуемых Фондом, либо в рамках Дней исторического и культурного наследия в Москве.

Реставраторы восстановили лепнину, деревянный декор, тесовую облицовку, окрашенную в изысканный жемчужно-серый цвет. "Родина" делала репортаж о том, как волонтеры начинали реставрацию в 2018-м.