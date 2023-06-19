Собянин открыл реконструированную поликлинику в Даниловском районе

"Врачи это оценили, потому что предоставлены уникальные возможности. Это и диагностика раннего проявления злокачественных образований. Это проактивное наблюдение, диспансерное наблюдение, динамическое наблюдение пациентов, которые нуждаются в безусловной поддержке и обследовании. Все это есть у нас теперь в наших новых поликлиниках", – сказала она.