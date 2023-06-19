Собянин открыл реконструированную поликлинику в Даниловском районе

Филиал № 2 детской городской поликлиники (ДГП) № 91 в Даниловском районе Москвы был открыт после реконструкции Сергеем Собяниным. Мэр также поздравил сотрудников учреждения с Днем медицинского работника, который отмечался 18 июня.
Отмечается, что после проведения комплексной реконструкции также были открыты филиал № 2 ДГП № 130 в районе Фили-Давыдково, филиал № 2 ГП № 170 в Южном Чертанове, филиал № 2 городской поликлиники (ГП) № 180 в Строгине, филиал № 5 ГП № 175 в поселке Восточном т филиал № 2 ГП № 210 в Братееве.
В районе Измайлове заработала для москвичей ГП № 191, она находится в новом здании, новых пациентов ждет и филиал № 3 ДГП № 32 в районе Красносельском.
"С праздником! С новосельем! Пациенты благодарны. Я думаю, что в новой поликлинике отношения между врачом и пациентом будут добрее", – сказал Собянин, общаясь с главными врачами медицинских учреждений.
Главврач поликлиники № 170 Ирина Полунина отметила, что после реконструкции в здании появился комфорт, удобство, которые оценили многие врачи.
"Врачи это оценили, потому что предоставлены уникальные возможности. Это и диагностика раннего проявления злокачественных образований. Это проактивное наблюдение, диспансерное наблюдение, динамическое наблюдение пациентов, которые нуждаются в безусловной поддержке и обследовании. Все это есть у нас теперь в наших новых поликлиниках", – сказала она.
В данный момент 112 зданий столичных поликлиник находятся в процессе реконструкции, удалось завершить работы в 89 медучреждениях, всего в программу модернизации амбулаторного звена включили 201 здание.