Производство одежды в Москве выросло на 32% с начала года

В январе — апреле 2023 года в Москве произвели на 32% больше одежды, чем за аналогичный период 2022 года, заявил в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.