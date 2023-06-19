Производство одежды в Москве выросло на 32% с начала года
В январе — апреле 2023 года в Москве произвели на 32% больше одежды, чем за аналогичный период 2022 года, заявил в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Об этом сообщает НСН.
Московские предприятия выпускают такие изделия, как классические костюмы, школьная и спортивная форма, вязаные и трикотажные изделия.
Также отмечен рост производства спецодежды — в 2,2 раза.
Ранее телеканал «360» сообщил, что столичное предприятие «Монтем» вдвое увеличило выпуск фильтров для сахарных заводов.