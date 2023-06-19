В Тушинском природном парке появится эко-тропа

В Тушинском природном парке на северо-западе Москвы появится эко-тропа
Эко-тропа появится в Тушинском природном парке на северо-западе Москвы, ее выполнят из деревянных настилов на сваях. Об этом сообщает в понедельник префектура Северо-Западного округа столицы.
"В самой же заповедной зоне обустроят экотропу - деревянный настил на сваях, она пройдет от дома 41, корп. 2, на бульваре Яна Райниса к реке Сходне, а оттуда разделится на два "рукава": один поведет к Фабричному проезду, другой - к улице Василия Петушкова", - рассказали в префектуре.
Отмечается, что в рамках создания тропы также благоустроят и расположенный здесь же родник - его обложат камнями и сделают удобный лестничный спуск.
В префектуре добавили, что все работы по благоустройству так называемого "Сходненского ковша" - своего рода "амфитеатра" с оползневым рельефом вокруг болотистой поймы реки Сходни, должны завершиться до конца августа. За это время здесь заменят старое асфальтовое покрытие на тротуарах, оборудуют полосу для велосипедистов, отремонтируют лестничные спуски.
Кроме того, склоны укрепят природными материалами.
"Вдоль променада установят больше 100 новых фонарей, чтобы было комфортно гулять по вечерам, также здесь оборудуют 13 информационных площадок - каждая будет знакомить посетителей с уникальным рельефом местности, ее флорой и фауной", - уточнили в префектуре.