В Тушинском природном парке появится эко-тропа

"В самой же заповедной зоне обустроят экотропу - деревянный настил на сваях, она пройдет от дома 41, корп. 2, на бульваре Яна Райниса к реке Сходне, а оттуда разделится на два "рукава": один поведет к Фабричному проезду, другой - к улице Василия Петушкова", - рассказали в префектуре.