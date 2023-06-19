Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби

«Впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже более 56 лет он на боевом посту. Мемориал находится под постоянным контролем специалистов газового хозяйства, он оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя», - подчеркнул заместитель мэра.