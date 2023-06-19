Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии Дня памяти и скорби
В столице в преддверии 22 июня - Дня памяти и скорби - проведут профилактику Вечного огня. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Сегодня в 18:00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, она продлится примерно 40 минут. На время проведения работ священное пламя перенесут с помощью специального факела на временную горелку - точную уменьшенную копию основной», - рассказал Бирюков.
Он отметил, что каждый из трех запальников горелки мемориала тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль.
«Впервые священный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду зажгли 8 мая 1967 года, и вот уже более 56 лет он на боевом посту. Мемориал находится под постоянным контролем специалистов газового хозяйства, он оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя», - подчеркнул заместитель мэра.