В столичных ресторанах стартовал гастрофестиваль «Московский спорт»

В столице стартовал гастрономический фестиваль "Московский спорт", который продлится до 2 июля. К проекту присоединились более 60 ресторанов, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы, который является организатором мероприятия. Разрабатывая сет из трех эксклюзивных полезных блюд, шеф-повара вдохновлялись историей московского спорта, который в этом году отмечает 100-летие.

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В Департаменте спорта Москвы отмечают, что фестиваль запущен в июне неслучайно. 27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение. Эта дата считается официальным началом спортивной истории столицы. Юбилейное празднование продолжится весь 2023 год — все это время в городе проходят спортивные и торжественные мероприятия.

Ресторанный фестиваль оценят не только спортсмены, но и те, кто стремится к здоровому образу жизни. К этой инициативе присоединилось более 60 столичных заведений: шефы ресторанов-участников разработали сеты, состоящие из 3-4 максимально здоровых и полезных блюд, богатых клетчаткой и различными витаминами, содержащих повышенное количество белка и имеющих идеальное соотношение калорий, белков, жиров и углеводов.

Каждый сет посвящен легендарным московским спортсменам, командам, историческим спортивным событиям Москвы или же просто здоровому образу жизни.