Детский сад на 250 мест построили в составе ЖК в Зеленограде

В составе жилого комплекса «Жемчужина Зеленограда» построен детсад на 250 мест, сообщила пресс-служба комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Завершено строительство детского сада на 250 мест в жилом комплексе «Жемчужина Зеленограда». На объект выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Дошкольное образовательное учреждение возведено в Зеленограде по адресу: район Крюково, Георгиевский проспект, д. 37а», - говорится в сообщении.

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По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, которую цитирует пресс-служба, девелопером жилого комплекса является «ПИК». Она пояснила, что после ввода объекта в эксплуатацию детский сад планируется передать городу. Объект, в котором предусмотрено 10 групповых ячеек, будет оборудован с учетом высоких требований, которые предъявляет столица к социальной инфраструктуре.

Как отмечается, групповые ячейки полного дня, в состав которых входят раздевалка, игровая, буфетная, спальня и санузел, смогут принять до 25 воспитанников в каждой возрастной категории. Специализированные помещения детсада включают в себя музыкальный и физкультурный залы, кружковую для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога. Помимо них на первом и втором этажах расположены кладовые, медицинский блок, административно-бытовые помещения. Также проектными решениями предусмотрена возможность воспитания детей различных групп мобильности.

Уточняется, что при внешней отделке монолитного здания использовали теплоизоляционные плиты с наружным белым и оранжевым штукатурным слоем, двухкамерные стеклопакеты в алюминиевом профиле для оконных проемов, а непрозрачные участки витражей облицевали стемалитом. Во дворе детского сада обустроили групповые игровые площадки с теневыми навесами и зону для физкультурных занятий, выполнили комплексное благоустройство, включая озеленение и установку малых архитектурных форм. Территория объекта полностью огорожена и оснащена системой видеодомофонной связи.

«Последние жилые корпуса «Жемчужины Зеленограда» введены в эксплуатацию в 2020 году. Также здесь работают детский сад, школа, введен в эксплуатацию паркинг. Жители обеспечиваются всем необходимым. Улучшается и расположенная рядом городская инфраструктура. Как писал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, делается многое для того, чтобы приблизить наукоград к центру столицы и сделать его еще комфортнее для жизни», - добавила Пятова.

В свою очередь председатель комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко, слова которого также приводятся в сообщении, подчеркнул, что двухэтажное здание общей площадью более 3,5 тыс. кв. м построено по современным стандартам образовательных учреждений рядом со сданными корпусами. На территории нового квартала уже работает детский сад на 220 мест, теперь у маленьких жителей ЖК появилось еще одно место для всестороннего развития.

Глава Мосгосстройнадзора напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет особое внимание строительству объектов социальной инфраструктуры.

«На всех этапах строительства детского сада в районе Крюково к проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые выполнили весь комплекс необходимых лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и материалов на соответствие проектной документации и техническим регламентам», - подчеркнул Войстратенко.