В Москве открылась выставка работ победителей конкурса «Наследие моего района»

На Рождественском бульваре открылась выставка работ победителей конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Она будет работать до 22 июня, сообщается на сайте mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
"Выставка детских рисунков на бульварах стала хорошей традицией. Она проходит уже в четвертый раз. В этом году можно увидеть 36 работ. Это город глазами подрастающего поколения со старинными зданиями, усадьбами, набережными, скверами, парками", - рассказала Наталья Сергунина.
На одной из представленных работ изображен внутренний дворик художественной школы в Хамовниках. Там учится автор рисунка Арина Круташова. Участница конкурса Алина Корабельникова представила Северный речной вокзал, а картина Дарьи Кузеневой погружает зрителей в вечернюю атмосферу Войковского района.
Ежегодный конкурс детского рисунка "Наследие моего района" проводит столичный Департамент культурного наследия. В этом году организаторы получили почти 3,5 тысячи работ.