В Москве открылась выставка работ победителей конкурса «Наследие моего района»

"Выставка детских рисунков на бульварах стала хорошей традицией. Она проходит уже в четвертый раз. В этом году можно увидеть 36 работ. Это город глазами подрастающего поколения со старинными зданиями, усадьбами, набережными, скверами, парками", - рассказала Наталья Сергунина.