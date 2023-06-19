В Москве открыли лабораторию для анализа данных с помощью ИИ

«Участие в работе лаборатории поможет студентам получить новые знания и навыки, а также позволит научиться применять цифровые технологии в области строительства. В столице активно развиваются цифровые сервисы, которые упрощают и ускоряют работу застройщиков. Сейчас на mos.ru в онлайн-формате предоставляются 33 услуги, из них 22 — исключительно в электронном виде», — отметил он.