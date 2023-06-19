Вице-мэр Ракова: в здравоохранение Москвы внедрены 12 российских сервисов с ИИ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении столичного региона.

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По ее словам, в настоящее время в городе функционируют 12 российских медицинских сервисов, применяющих эту технологию. К ним относятся нейросети, используемые врачами-рентгенологами при диагностике заболеваний, и система поддержки врачебных решений, облегчающая постановку диагноза врачам общей практики и терапевтам в московских поликлиниках.

"Применение нейросетей в медицине позволяет сократить время, затрачиваемое на диагностические процедуры, а также предоставляет медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения эффективного лечения", - объяснила вице-мэр.

Она добавила, что таким образом в сфере здравоохранения Москвы задействовано 70% всех зарегистрированных в России медицинских сервисов.

Одним из примеров использования ИИ является компьютерное зрение. В Центре диагностики и телемедицины Депздрава Москвы эксперимент по его использованию стартовал три года назад.

По словам директора учреждения, главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике города Юрия Васильева, результаты исследования позволили создать и внедрить десять национальных стандартов в сфере применения ИИ в здравоохранении.

"В результате эксперимента разработаны уникальные научные методологии, на основе которых подготовлено свыше 200 эталонных наборов данных, создана первая в России открытая библиотека датасетов для сферы здравоохранения", - рассказал Васильев.