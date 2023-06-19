Собянин рассказал о создании мест приложения труда в Москве

Сотни тысяч рабочих мест планируют создать за пределами центра в Москве, рассказал Сергей Собянин. По его словам, за последние 10 лет возможностей работать рядом с домом стало больше в 99% сточных районов.

© телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Градоначальник обратил внимание, что в 2010 году 43% рабочих мест в городе было сконцентрировано в центре. При этом более 90% москвичей проживали за пределами ТТК. Собянин отметил, что власти Москвы поставили перед собой задачу исправить эту ситуацию.

Видео дня

Маятниковая миграция стала характерной чертой столицы – люди, проживающие у МКАД или за МКАД, ежедневно вынуждены добираться на работу в центр, объяснил мэр города.

Для решения этой проблемы за прошедшие 10 лет за пределами ТТК возвели 36 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Как отметил Собянин, тысячи новых мест приложения труда появились в жилых районах. Однако власти не планируют на этом останавливаться.

Градоначальник рассказал, что в Москве реализуется программа стимулирования создания мест приложения труда. По словам мэра, ее главной целью является создание стимулов для инвестиций. Застройщику разрешают не платить за изменение вида земельных участков, а он, в свою очередь, вкладывается в строительство коммерческой недвижимости, на базе которой затем появляются новые рабочие места.

Собянин уточнил, что с 2020 года город подписал 43 соглашения, по которым будет возведен 91 объект и создано порядка 68 тысяс рабочих мест. Инвестиции составляют 182,6 миллиарда рублей. Многие проекты уже начали реализовывать.

Планируется, что 44,2 тысячи рабочих мест будут открыты на базе общественно-деловой застройки – в офисах, бизнес-центрах, на объектах торговли и общепита. Более 18 тысяч рабочих мест будут развернуты на производствах, и еще 5 тысяч – в социальных, научных и спортивных объектах.

Работы по строительству делового центра "Останкино Business Park" площадью 88,4 тысячи квадратных метров близятся к завершению. Проект должны закончить в 2024 году. Комплекс возводят в Бутырском районе. Здесь будет доступно 1,6 тысяч рабочих мест.

Торговый центр, для работы в котором потребуется 430 человек, откроют на улице Элеваторной. На первом этаже расположатся кафе и магазины, на втором – фудкорт и зона для развлечений

Три Центра инноваций и импортозамещения построят в поселении Рязановское. Он предоставит 460 новых мест приложения труда в компаниях, которые специализируются на электронике, автомобиле- и машиностроении, а также IT-сфере. Завершать строительство к 2025 году.

В Южном Бутове возводится промышленный парк площадью свыше 57 тысяч квадратных метров, где появится 2 тысячи рабочих мест.

Подошли к концу фундаментные работы на объекте 24-этажного бизнес-центра площадью более 70 тысяч квадратных метров в Хорошево-Мневниках. Здесь смогут трудоустроиться около 1,7 тысячи граждан.

Торгово-развлекательный комплекс строят в Некрасовке. На базе него открою магазины, фудкорт и кинотеатр. Прилегающую территорию благоустроят. Комплекс обеспечит к 2024 году 1,6 тысячи новых рабочих мест.

Проекты по строительству двух бизнес-центров в поселении Внуковском и офисного центра в Раменках являются самыми масштабными. Они предоставят 15,2 тысячи новых мест приложения труда. Их должны возвести к 2026–2028 годам.

На северо-западе столицы на улице Берзарина уже введена в эксплуатацию школа на 800 учеников. Там будут работать 119 новых педагогов и сотрудников.

Два детских сада построили в ТиНАО в поселениях Сосенское и Рязановское на 220 и 275 мест. Они обеспечили 113 новых мест приложения труда.

Школа на 900 воспитанников и детский сад на 160 мест появились в Москворечье-Сабурово. В них смогут работать 150 человек.

Спортивный комплекс откроют в Басманном районе, где появится 70 рабочих мест. Роботы будут завершены в 2025 году.

Музей искусств планируют возвести в 2024 году. Это будет современное здание в форме куба в Даниловском районе. Здесь смогут трудоустроиться 200 человек.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что план по строительству школ и детских садов в столице в 2023 году выполнен на 40%. Он обратил внимание, что большинство проектов реализуются за счет средств инвесторов и девелоперов.