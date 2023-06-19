Утвержден проект новой трамвайной линии на востоке Москвы

Согласован проект новой трамвайной линии на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиану Княжевскую.

«Утвержден проект новой трамвайной линии в Восточном административном округе Москвы. Ее появление позволит улучшить условия транспортного обслуживания в районе Ивановское и перераспределить потоки движения. Трамвай - современный и экологичный вид транспорта. За последние несколько лет мы инициировали строительство сразу нескольких новых линий, которые интегрируются в созданную ранее инфраструктуру, дополняют и развивают ее», - приводятся в сообщении слова Княжевской.

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Отмечается, что трамвайная линия пройдет от ул. 3-я Владимирская вдоль шоссе Энтузиастов до ул. Сталеваров. По маршруту следования будут организованы пять остановочных пунктов, конечная станция и разворотное кольцо. При этом общая протяженность линии составит 3,5 км.

Как уточняется, запланированную линию интегрируют в существующую трамвайную сеть Москвы. Благодаря этому у жителей района Ивановское появится еще один способ добраться до центра города.

Кроме того, в составе проекта планировки территории предполагается строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Поясняется, что это решение увеличит пропускную способность шоссе Энтузиастов. Еще предусматривается благоустройство, озеленение, установка светофоров и организация пешеходных переходов.

В ведомстве добавили, что проект разработан в Институте Генплана Москвы.

Как подчеркнул первый заместитель директора Института Генплана Москвы Игорь Бахирев, которого цитирует пресс-служба, в 2022 году был утвержден проект трамвайной линии на ул. Сергия Радонежского.