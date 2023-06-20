В московских колледжах стартовала приемная кампания

С 20 июня колледжи Москвы запустили приемную кампанию 2023 года. Столичные власти на 20 процентов увеличили количество мест за счет высокого спроса на высокотехнологичных специалистов в сфере промышленности, строительства, транспорта и информационных технологий, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Вице-мэр рассказала, что выпускники могут выбрать направление обучения из более чем 150 специальностей. Для абитуриентов доступно около 24 тысяч бюджетных мест. Те, кто поступает на бюджетной основе, могут подать документы в электронном виде через mos.ru с 20 июня по 15 августа.

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Анастасия Ракова

Это отличный выбор для тех, кто хочет стать конкурентоспособным специалистом и обеспечить свое стабильное будущее

При подаче заявлений на портале mos.ru абитуриенты могут подтвердить согласие на зачисление прямо в личном кабинете и отправить сканы необходимых справок без посещения колледжа. Кроме того, записываясь в колледж онлайн, можно выбрать до пяти программ в разных учебных заведениях Москвы. Ранее для этого нужно было подавать заявление по каждой специальности и колледжу отдельно.

При поступлении на платное отделение необходимо будет посетить приемную комиссию выбранного колледжа лично. На специальности, для поступления на которые нужно сдать дополнительные вступительные испытания, например, «Актерское искусство», «Правоохранительная деятельность», «Пожарная безопасность», прием документов завершается 10 августа.

Еще одна особенность приемной кампании 2023 года в том, что теперь в три раза больше выпускников могут поступить на программы подготовки специалистов в области авиастроения для предприятий «Ростеха». Так, 1,7 тысячи школьников получат возможность начать осваивать необходимые для работы навыки прямо с первого курса — на производстве у опытных мастеров и педагогов. Кроме того, около 700 человек поступят в Колледж Московского транспорта на востребованные в Московском метрополитене специальности. Среди них — бригадир-путеец, слесарь-электрик метрополитена, электромонтер тяговой подстанции и электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки.