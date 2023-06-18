Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
Жара и грозовые ливни ждут Москву на следующей неделе. Такой прогноз сделали в центре погоды «Фобос», передает РИА Новости.
По данным метеорологов, теплая погода сохранится на предстоящей неделе. Воздух прогреется до +29, в выходные ожидаются грозовые ливни.
В воскресенье, 18 июня в Москве переменная облачность, без осадков и до +26 градусов.
Ранее синоптики предупредили, что в столице температура может подняться до +30 градусов и превратиться в «опасное явление».
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