Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

Жара и грозовые ливни ждут Москву на следующей неделе. Такой прогноз сделали в центре погоды «Фобос», передает РИА Новости.

По данным метеорологов, теплая погода сохранится на предстоящей неделе. Воздух прогреется до +29, в выходные ожидаются грозовые ливни.

В воскресенье, 18 июня в Москве переменная облачность, без осадков и до +26 градусов.