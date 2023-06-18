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Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

Жара и грозовые ливни ждут Москву на следующей неделе. Такой прогноз сделали в центре погоды «Фобос», передает РИА Новости.

Москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
© РИА Новости

По данным метеорологов, теплая погода сохранится на предстоящей неделе. Воздух прогреется до +29, в выходные ожидаются грозовые ливни.

В воскресенье, 18 июня в Москве переменная облачность, без осадков и до +26 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в столице температура может подняться до +30 градусов и превратиться в «опасное явление».

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