В метро в мае поставили около 40 современных вагонов

"Мы продолжаем масштабную программу обновления подвижного состава по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. С 2010 года доля новых поездов повысилась с 12 до 71%, на двух кольцевых линиях метро курсируют только самые современные составы "Москва-2020". Благодаря мерам поддержки от правительства Москвы производитель продолжает поставки новых вагонов, доля российских деталей в них превышает 90%. Сегодня московских пассажиров перевозят самые комфортные и современные поезда метро", - привели в тексте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.