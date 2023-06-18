Собянин рассказал об уникальной продукции столичных ремесленников
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальной продукции ремесленников столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Сегодня профессиональный праздник творческих людей, которые сохраняют вековые традиции, - День народных художественных промыслов. Это искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. Из сырья, которым богаты отдельные земли нашей страны, местные мастера создают изделия ручной работы. Всего в России больше 1,5 тыс. ремесленных предприятий. Часть из них работает в столице», - приводятся в сообщении слова Собянина.
Уточняется, что москвичка Светлана Моднова создала единственную в стране мануфактуру, которая профессионально занимается продвижением ватного ремесла. Там изготавливаются елочные игрушки, которые были популярны в России в XIX-XX веках.
Кроме того, в Москве работает школа вышивания. В ней можно получить диплом по курсам «Художник по вышивке», «Сумки от кутюр», «Ювелирная вышивка».
«В основном к нам приходят женщины, которые работают или работали в офисе, вышивка - их хобби. Но все больше учеников хотят превратить его в профессию. Для них есть несколько вариантов развития. Можно пойти в наем, например в дом моды или ателье, сотрудничать с дизайнером для создания изделий с вышивкой. В таком случае самый востребованный навык для мастериц - это вышивка бисером и пайетками с помощью люневильского крючка. Можно создавать и продавать свои изделия. А можно стать экспертом и открыть собственную школу», - цитируют в сообщении генерального директора предприятия Татьяну Шильникову.
Дизайнерские украшения изготавливают Оксана Полуэктова и Мария Лыкова. Отмечается, что они сотрудничают с Государственным музеем изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина, музеем-заповедником «Московский Кремль», Музеем Фаберже, выставляются в галереях современного искусства и побеждают в международных конкурсах.
Свой ювелирный бренд создала Ирина Летунова. Она работает в статусе самозанятой, продвигает свою продукцию в социальных сетях и участвует в городских ярмарках.
Еще один самобытный промысел - создание изделий из фарфора. Московская художница Екатерина Комбарова в 2022 году создала свой сервиз ручной работы совместно с Дулевским фарфоровым заводом.
«Поддержку предпринимателям, работающим в направлении народных промыслов, оказывают согласно целям и задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В столице этим занимается ГБУ «Малый бизнес Москвы». Его специалисты помогают людям открывать и развивать свое дело. В центрах услуг для бизнеса можно узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки», - говорится в сообщении.