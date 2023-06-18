Собянин рассказал об уникальной продукции столичных ремесленников

«В основном к нам приходят женщины, которые работают или работали в офисе, вышивка - их хобби. Но все больше учеников хотят превратить его в профессию. Для них есть несколько вариантов развития. Можно пойти в наем, например в дом моды или ателье, сотрудничать с дизайнером для создания изделий с вышивкой. В таком случае самый востребованный навык для мастериц - это вышивка бисером и пайетками с помощью люневильского крючка. Можно создавать и продавать свои изделия. А можно стать экспертом и открыть собственную школу», - цитируют в сообщении генерального директора предприятия Татьяну Шильникову.