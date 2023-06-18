На ВДНХ можно изучить флору разных уголков России

На ВДНХ появилось семь зон с природой разных уголков страны. Воссоздавали флору России специалисты в области озеленения. Выбор растений был определён возможностью их адаптации к климатическим условиям столицы.

Сочинская горка развернулась рядом с экоцентром «Цветоводство». Ее создали еще в 1970 году по проекту ландшафтного архитектора Сергея Венчагова. В ее создании применяли аутентичную сочинскую гальку. Здесь растут полынь Шмидта, ясколку, флокс шиловидный и гейхеру. Ялтинский участок разбил у шахматного клуба и Дома культуры ВДНХ. Здесь растут деревья и кустарники с берегов Крыма: сосны, каштаны и высокие колоновидные туи, имитирующие кипарисы. Нальчикский участок собрал лаванду и злаковые, которые можно наблюдать возле Центра «Космонавтика и авиация».