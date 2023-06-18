В Московский зоопарк заселили четырёх северных лесных оленей

Три самки и самец прибыли из центра воспроизводства редких видов животных. Как сообщается на сайте мэра столицы, их поместили в недавно обновлённый двухсегментный вольер общей площадью 800 и 1 200 квадратных метров. Он расположен на старой территории зоопарка напротив овцебыков. Сотрудники зоосада надеются, что олени успешно адаптируются и дадут потомство.

Также для них предусмотрены крупные валуны и большие брёвна для чесания шерсти и рогов. Кроме того, на территории расположены подвесы для веточного корма, чтобы его было интересно бодать. Особенно актуально это для самцов.