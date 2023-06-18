Новую автомобильную дорогу построят в районе Богородское

Автомобильная дорога длиной в 115 метров появится в районе Богородское Восточного административного округа (ВАО). Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщили в пресс-службе Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

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Дорога с двусторонним движением появится на пересечение Проектируемых проездов № 7926 и 7927.

— В соответствии с проектными решениями также запланировано устройство разворотной площадки и автобусной остановки с заездным карманом, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Движение пешеходов будет организовано по тротуарам, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Кроме того, в районе проведения строительства специалисты устроят инженерные коммуникации, в том числе ливневые канализации. Также возле дороги установят уличное освещение, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, в районах Лефортово и Зюзино реорганизуют бывшую промзону и две неэффективно используемые территории. Там построят новые жилые дома. В новостройки переедут участники программы реновации.